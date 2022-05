Comitê de Pecuária e Núcleo Nelore fazem reunião e assembleia

Na sede regional do Sicredi em Santo Antônio da Platina

Exclusivo: Ocorreu na tarde de sexta-feira, dia 27, a Reunião do Comitê Regional de Pecuária Moderna (institucional, com representantes da Seab, Fernando Emmanuel, Maurício Castro Alves, IDR, entre outros, além de presidentes de sindicatos de vários municípios), e a Assembleia Geral Ordinária do Núcleo Nelore do Norte Pioneiro, na Sede Administrativa do Sicredi, em Santo Antônio da Platina, com eleição da nova diretoria.

O evento técnico foi organizado por Lígia de Medeiros Buso.

Gado de Corte Capal, foi o tema apresentado por Ricardo Machado, supervisor de pecuária da Capal (Cooperativa Agroindustrial de Arapoti) na tarde de sexta-feira, dia 27, para o Comitê da Pecuária Moderna, onde a cooperativa atuará nesse segmento para destinar ao mercado os animais acabados da região.

Uma proposta para melhorar a remuneração dos pecuaristas.

O professor Dr. Paulo Rossi mostrou os índices atuais dos clientes da Reditus em comparação com as médias propostas para o programa do Paraná e os 20% Top atendidos.

Índices que são indicadores da eficiência e produtividade dos rebanhos.

Também houve a presença do Mário Ferri, da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná). Ele fez um apelo à todos para fazerem a atualização do rebanho antes do prazo de 31/maio(nesta terça-feira), para que não seja bloqueado o trânsito dos rebanhos.

O índice até hoje está próximo de 30%, o que é considerado baixíssimo para a data. A ausência da atualização deixa o número do rebanho “no escuro”. Lembrando que o estado do Paraná está Certificado sem vacinação há um ano.

“Manter os cadastros em dia é crucial para o controle da sanidade do rebanho paranaense”, disse Ferri.

Na assembleia do Núcleo Nelore assumiu o a presidência o pecuarista José Márcio Peixoto filho, residente na cidade de Ibaiti, tendo a vice-presidente a médica veterinária Madalena Reich.