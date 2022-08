Colisão frontal mata um casal na PR-090

Corpos foram sepultados nesta terça-feira

Nesta segunda-feira (01), por volta das 19 horas, ocorreu acidente no KM 317 da PR-090, em Santa Cecília do Pavão, Norte Pioneiro. Bateram frontalmente, causando danos nos veículos, e tirando as vidas do motorista (62 anos) e sua mulher (idade não informada).

O acidente aconteceu na entrada da cidade, no trevo de acesso, envolvendo uma carreta da Agrocen Mercado Agrícola (Londrina), e a GM/Zafira (placas de Curiúva).

Conforme informações colhidas no local, trafegava o carro no sentido de Santa Cecília do Pavão a São Jerônimo da Serra, e uma VW/8.160 (placas de Londrina), na direção contrária.

O outro condutor , de 36 anos, não se feriu. A PRE informou que ele fez o teste de etilômetro, que apontou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. As causas do acidente ainda não ficaram definidas.