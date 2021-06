Colisão entre Uno e F4000 em Wenceslau

Motorista do carro se feriu gravemente na colisão frontal na PR-092

Exclusivo: Acidente às 16h45m de segunda-feira, dia 28, no KM 253 da PR-092 sentido Siqueira Campos à Arapoti aconteceu quando o Fiat Uno(placas de Wenceslau Braz) foi colhido frontalmente pelo Ford/F 4000 (placas de Jacarezinho) que transitava no sentido oposto.

O condutor do carro era um rapaz de 25 anos que sofreu ferimentos graves sendo encaminhado para hospital São Sebastião, de Wenceslau Braz.

Foi realizado exame do etilômetro no motorista do F 4000 e resultou negativo. Ele tem 30 anos.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.