Colisão causa morte de homem em Ibaiti

Na BR-153 no trecho entre Conselheiro Mairinck

O morador de Curiúva, Gilberto Câmara, de 70 anos, perdeu a vida em torno de 6h10m desta segunda-feira, dia 12, em Ibaiti.

De acordo com informação do agente Oziel Brito, da Defesa Civil de Ibaiti, o Ford Fiesta que ele dirigia colidiu frontalmente contra um caminhão (Volvo FH).) no KM 90, na BR-153,

O óbito do motorista do carro foi no local, e a passageira hospitalizada em Ibaiti. O condutor do Volvo sofreu apenas escoriações faciais.

As Polícias Rodoviária Federal e Militar, e ambulâncias de municípios próximos prestaram ajuda no local. A ação para remoção durou cerca de meia hora com o trânsito interrompido no local.