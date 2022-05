Colisão auto e moto em trevo da BR-153

Na noite desta sexta-feira em Santo Antônio da Platina

Um carro, já identificado, invadiu a preferencial e colidiu contra uma uma Honda Biz 125 às 23h05m desta sexta-feira, dia 20, no KM 41 da BR-153, em Santo Antônio da Platina. O motorista fugiu em seguida.

A vítima, que trabalha no Posto Santa Rita e retornava para sua casa, foi atendida inicialmente por populares. A moto categoria City, estava na via de acesso para quem viaja para o povoado da Platina pela rodovia estadual (ou rua Eduardo Monteiro França).

De acordo com testemunhas, ao passar pelo sinaleiro, foi atingido no trevo. A placa do veículo (cor prata) foi anotada

O jovem estava deitado no gramado da margem externa com machucados na boca e escoriações nos ombros e braços causados pela queda abrupta.

Rafael Ramos, 22 anos, foi encaminhado – pelo corpo de bombeiros – ao PS sem risco de morte.