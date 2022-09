Colégio Magnus inova com o marketing das matrículas para 2023

Tema central é a Sustentabilidade e o Meio Ambiente

Começa campanha de Matrículas 2023 do Colégio Magnus Educação, de Jacarezinho. Ela se chama #TransformeoMundo. O tema central é a Sustentabilidade e o Meio Ambiente, tendo como principal objetivo “A importância de ressaltar a consciência ambiental”.

Para detalhar a formatação da campanha de marketing, visitaram o Npdiario, em Santo Antônio da Platina, Luís Henrique Biaggi (Financeiro do estabelecimento de ensino), o Coordenador e o Auxiliar de Marketing, Marcos do Valle e Luiz Gustavo Souza,

Hotsite de Matrículas – O site ficará disponível o ano todo, 24 horas no ar. A página é adaptada para todos os dispositivos móveis. Ele possui um “Formulário de interesse em matrículas” para que as famílias possam preencher diretamente. O link para acesso é o www.transformeomundo.magnuseducacao.com.br

Blog #TransformeoMundo – O blog funcionará como um “ponto de encontro” para a campanha. Ele será constantemente abastecido com conteúdos interessantes e inspiradores da campanha (como vídeos, posts, matérias e etc.)

Brinde de Matrícula – Os pais que efetuarem as matrículas, irão receber um kit #TransformeoMundo que conta com: 01 manual “Você Pode Transformar o Mundo!” que contém dicas simples de como podemos melhorar o mundo em que vivemos. Este manual foi confeccionado pelos alunos do 5º ano. Receberão também um lápis semente de Figueira Branca, que poderá ser plantado no fim de seu uso. E também, uma ecobag (uma sacola reutilizável) personalizada.

Projetos Realizados em 2022 (Estrutura) – Ginásio de Esportes e Auditório

Projetos para 2022/2023 (Estrutura) – Quadra de Beach Tennis, Campo Society, Horta Escolar e Briquedoteca.

A educação ambiental objetiva a compreensão dos conceitos relacionados com o meio ambiente. Sendo assim, ela busca a formação de cidadãos conscientes e críticos, capazes de serem autônomos.

Ao lado de seus princípios, a grande importância da educação ambiental reside na atuação consciente dos cidadãos. Ela visa, portanto, o aumento de práticas sustentáveis bem como a redução de danos ambientais.

Sendo assim, ela visa promover a mudança de comportamentos tidos como nocivos tanto para o ambiente, como para a sociedade. A escola, como principal meio de formação humana, tem o dever de educar para o futuro, desenvolvendo indivíduos responsáveis pelo meio ambiente.

Pensando nisso, o Colégio Magnus Educação, que tem 3 mil metros quadrados de construção e 200 mil 2 de área total, desenvolveu essa campanha voltada para esse tema. Durante todo este período de divulgação, eles trarão várias novidades. Para 2023 haverá a chegada do Edify, um programa bilíngue para um aprendizado de inglês muito divertido e instrutivo. A Escola da Inteligência para educação socioemocional e um dos melhores sistemas de ensino do Brasil, o Poliedro.

Novidades Pedagógicas para 2023:

Edify – Programa Bilíngue que traz um método didático único, tornando as atividades diárias em um aprendizado de inglês divertido e instrutivo.

Poliedro – O Sistema de Ensino Poliedro se destaca pela metodologia sólida, com projetos interdisciplinares, ensino multi-idiomas, inovações tecnológicas e apoio integral ao estudante.

Escola da Inteligência – Pioneira mundial em educação socioemocional, o programa trabalha na melhoria das relações interpessoais, formando jovens saudáveis para os desafios da vida.

