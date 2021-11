Recepção será no Clube Recreativo de Ribeirão do Pinhal

Ribeirão do Pinhal vai ganhar mais uma união matrimonial, no dia 18 de dezembro, Clodoaldo e Cinthia dirão sim um para o outro.

O casamento será às 11 horas na igreja, e às 12 horas no civil. Em seguida, haverá uma recepção, no Clube Recreativo de Ribeirão do Pinhal.

Cinthia é secretária na Escola Ruth Martinez Côrrea, e Clodoaldo é bacharel em Direito.

Saúde e felicidades para o novo casal são os votos do npdiário.