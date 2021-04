Civil de Pinhal prende ladrão em Ibaiti

Possui passagens por estupro e furtos qualificados

Operação da Polícia Civil realizada na manhã desta sexta-feira, dia nove, prendeu um homem de 33 anos acusado de realizar diversos furtos no centro de Ribeirão do Pinhal.

O homem detido reside no distrito de Triolândia, zona rural ribeiro-pinhalense

Foi instaurado um inquérito policial para apurar seus crimes pela autoridade policial de Ribeirão do Pinhal. Possui passagens por estupro e furtos qualificados.

A Justiça expediu mandado de prisão preventiva.

Investigadores foram a campo e o localizaram no município de Ibaiti.

Entre os furtos recentes, destaca-se fato ocorrido no final do mês de março, quando apoderou-se de uma Honda Biz pertencente a um funcionário público municipal. A motoneta estava estacionada no pátio da prefeitura.

O homem detido foi encaminhado à Cadeia Pública de Ibaiti e está à disposição da Justiça de Ribeirão do Pinhal.