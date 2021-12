Certificada empresa platinense de ovos caipiras

Terceira de Santo Antônio da Platina a obter registro do SIM (Serviço de Inspeção Municipal)

A Chácara Beatriz, firma especializada na produção de ovos caipiras recebeu nesta semana o registro do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), emitido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

A entrega do certificado foi feita pelo prefeito em exercício Francisco Monteiro, o Chico da Aramon, junto com o secretário Luis Carlos da Silva e o médico veterinário que assina o documento, Emerson Lopes Martins.

“É um orgulho ver empresas platinenses crescendo e conquistando espaços que antes não eram alcançados. Isso mostra a evolução dos nossos empresários e o compromisso com a qualidade dos produtos produzidos aqui”, declarou Chico da Aramon.

O manejo correto das aves, o seguimento correto das regras sanitárias e o investimento em tecnologia e qualidade resultaram na conquista do registro, que é o terceiro emitido no município. Segunda explica o secretário de agricultura, o SIM significa que os produtos que recebem esse selo podem ser comercializados no município em que foi produzido dentro de todas as regularidades sanitárias.

“Cada vez mais os consumidores se preocupam com a qualidade dos produtos alimentícios que consomem, pois existem inúmeras doenças cuja transmissão se dá por meio dos alimentos. Com o certificado, essa empresa tem livre comércio e inclusive pode ser fornecedor de órgão públicos, tudo dentro da legalidade”, informou.

A Chácara Beatriz está localizada na estrada do Ribeirão Bonito II e possui mais de duas mil galinhas que produzem em média 1,5 mil ovos por dia. De acordo com Fernando José Vieira de Oliveira, um dos proprietários, o cuidado na produção vai desde a alimentação até o bem estar das aves. “ A alimentação das aves não possui antibióticos, antinflamatórios, nem melhoramento genético. Isso garante que os ovos sejam caipiras de alta classificação”, explicou.

Com o certificado, a Chácara Beatriz terá também o selo do SIM impresso nas embalagens de comercialização dos ovos. A empresa sonha alto e no futuro próximo pretende dar entrada para se certificar no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA), concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele possibilita que a empresa possa vender produtos de origem animal para outros Estados.