Celular furtado em Pinhalão recuperado em Tomazina

Ação bem sucedida da Polícia Militar norte-pioneirense

Nesta segunda-feira (22), por volta das 14h, a Polícia Militar de Pinhalão foi acionada para diligências em Tomazina.

Na cidade, ocorreu um furto de celular e carregador, sendo que por imagens foi possível identificar o autor do crime.

Em contato com o suspeito, este assumiu a autoria do furto e informou que o aparelho estava em posse de terceiro. Dessa maneira, os policiais se deslocaram ao local indicado e esta terceira pessoa apresentou o celular e disse que havia ganhado do criminoso.

Os objetos recuperados e os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia.