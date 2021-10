CEDI combate câncer de mama no Norte Pioneiro

Unidade de saúde sediada em Santo Antônio da Platina

Comprometidos há mais de 20 anos com a saúde da comunidade, o CEDI sempre participa ativamente do Outubro Rosa, divulgando dicas de prevenção e alertando a população sobre esse câncer que é o mais incidente em mulheres no mundo.

Porém, a luta contra o câncer de mama não deve ser travada sozinha.

Com isso o CEDI lança a campanha #nortepioneirocontraocancer, um incentivo para que todos participem desse movimento e assim alertem nossa comunidade sobre o câncer que mais mata mulheres no Brasil.

Nas redes sociais do CEDI serão compartilhados uma série de conteúdos informativos, além de um concurso para os estudantes do ensino médio da rede pública, valendo prêmios incluindo um Smartphone.

Agora a Ceci vai lhe mostrar o caminho mais indicado para seu diagnóstico precoce:

Faça parte dessa luta! Compartilhe seu apoio utilizando a #nortepioneirocontraocancer nas redes sociais Mostre que você também defende essa causa.

CEDI SAP – Centro de Diagnóstico e Imagem ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

Ligue e agende seu exame: (43) 3534-4146, dúvidas? Nosso WhatsApp: (43) 9 9990.0216 somente para mensagens, não atendemos ligações.⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

Endereço:⠀⠀⠀⠀⠀

R. Treze de Maio, 234, Santo Antônio da Platina – PR.⠀⠀⠀

Siga nas redes sociais:

Instagram https://www.instagram.com/cedisap

Facebook https://www.facebook.com/cedisap.pr

Site http://cedisap.com.br