Catarinenses conhecem inovações e tecnologia no Norte Pioneiro

Uma comitiva de Santa Catarina cumpriu uma série de agendas na região durante esta terça-feira ( 22 ). O objetivo foi conhecer o trabalho desenvolvido pelo Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro e parceiros no campo da cultura de inovação e empreendedorismo.

A agenda do grupo catarinense teve compromissos no campus da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) em Bandeirantes, no Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação (CDTI) em Santo Antônio da Platina , no IFPR (Instituto Federal do Paraná) campus Jacarezinho e na Soeto , empresa do ramo alimentício localizada em Joaquim Távora.

Destaque ainda para um debate no Sebrae de Jacarezinho entre a comitiva e demais membros da governança, onde foram apresentados em detalhes e debatidos os trabalhos realizados, o que reforçou os conceitos trabalhados na região.