Catarinense de Enduro domingo

Lolo Anton defende o título da categoria E1 para a Pro Tork

O Campeonato Catarinense de Enduro FIM 2021 terá início neste domingo, dia 25 de abril, em Novo Horizonte, município localizado na região oeste do estado. O evento seguirá um rígido protocolo sanitário diante da pandemia da Covid-19, não sendo permitida a presença de público.

Entre os favoritos na disputa está Lolo Anton (foto). O piloto de Rio Negrinho é o atual campeão da categoria E1 e promete ir com tudo para defender o título para sua equipe, a Pro Tork Racing Team. A expectativa é de subir ao lugar mais alto do pódio já na primeira etapa.

“A prova promete, serão quatro especiais (trechos cronometrados) em meio a lavouras e trilhas mais abertas. O terreno conta com muitas pedras também, exige atenção. Estou animado por voltar a correr, espero que dê tudo certo”, afirma o tricampeão estadual.

Serviço: Catarinense de Enduro FIM

Etapa: Abertura

Data: Domingo, 25 de abril

Onde: Comunidade Duque de Caxias – Novo Horizonte (SC)

O piloto que representa a Pro Tork, maior fabricante de moto-peças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.