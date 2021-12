Casamento Comunitário hoje emociona platinenses

Evento oficializou a união de 72 casais na sede do Legislativo

Jorge Luís de Brito , 22 anos, e Melissa M. de Brito, 20, moram juntos há quatro anos, têm dois filhos, João Vicente, 4, e Lorenzo, nove meses. Estavam nervosos, felizes e ansiosos antes de se casarem “no papel”.

O Casamento Comunitário realizado na tarde desta quinta-feira, dia dois, em Santo Antônio da Platina oficializou a união de 62 casais numa cerimônia na Câmara de Vereadores.

A ação foi promovida pelo Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR) em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado e Prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social e teve como objetivo atender aos casais que não tinham condições de pagar pelos custos burocráticos que envolvem o casamento civil. Nas inscrições, o público prioritário foi a população com renda de até dois salários mínimos por casal.

Oficializada a união de 50 casais moradores da cidade e 12 do distrito de Conselheiro Zacarias. A cerimônia contou com a presença do prefeito em exercício Francisco Monteiro, o Chico da Aramon, do presidente da Câmara de Vereadores José Jaime de Paula Silva, do oficial de registro Diego Hasmann Souza e do Secretário de Assistência Social Cristiano Benedito Lauro, Lorena B. Almeida, escrevente juramentada, Ana Caroline Marques Martins, escrevente substituta, Flávia de Paula Tressoldi, escrevente juramentada e Melissa Mota Inácio, auxiliar.

O executivo, por meio da Secretaria Assistência Social ficou responsável pela divulgação, realização e decoração do evento. Ney Santos fez as bênçãos.

Fotos: Aline Damásio e Emerson Chagas/Especial para o Npdiario