Casal em moto bate na traseira de carro

PRE de Santo Antônio Platina atendeu a ocorrência

Aconteceu acidente no KM 08 da PR-218 às 13 horas do domingo, dia 12, em Santa Amélia.

A colisão traseira envolveu a Yamaha/XT 660R (placa de Santo Antônio da Platina) que bateu no GM/ Onix (placas de Tomazina), dirigido por um homem de 50 anos, que não se machucou.

Um rapaz de 25 anos conduzia a motocicleta junto com a passageira de 17 e ambos sofreram ferimentos leves. Sinistro no sentido ao Entroncamento com a PR -436.

Quando a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina chegou ao local, a moto não se encontrava mais na pista.

Realizados etilômetros com resultados negativos.