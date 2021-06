Casal é preso em Santana do Itararé

Os dois praticaram diversos furtos na cidade

Na tarde desta segunda-feira, dia 7, um casal foi preso trafegando num veículo entre Santana do Itararé e Itaporanga. De acordo com as informações, o caso foi registrado às 15h45m.

A equipe da Agência Local de Inteligência do 2° Batalhão da Polícia Militar deu apoio à ação. Tudo ocorreu após denúncias de diversos furtos na cidade de Santana do Itararé. Nos crimes, os autores estavam usando um carro, GM Kadet, com placas de Arapoti.

Na abordagem, os objetos furtados foram apreendidos e reconhecidos pelas vítimas. A residência da mulher, também localizada em Santana do Itararé, foi revistada; no local havia mais objetos furtados.

Ambos foram encaminhados à 36° Delegacia Regional de Polícia Civil.