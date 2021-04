Platinenses morrem pela Covid

Os dois viviam juntos há mais de 30 anos

foi sepultado na tarde deste sábado, dia 24, no Cemitério São João Batista. E o de sua esposa, Zilda Aparecida Morais da Silva,63 (os dois, na foto) será enterrado neste domingo, dia 25.

O corpo de Nelson Lúcio da Silva, 75 anos, conhecido como Carneiro da prefeitura ou do Colégio Agrícola,

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado sexta, dia 23 (ainda sem as mortes deste sábado) pela Secretaria Municipal de Saúde, registrou 23 resultados positivos. A cidade segue com 3.340 casos confirmados, deste total, 2.878 estão recuperados.

Entre os 382 pacientes em fase ativa da doença, 359 fazem isolamento domiciliar e 23 se encontram hospitalizados.

Em andamento, estão outros 225 casos suspeitos que esperam o resultado de exames laboratoriais.

Outros 9.020 casos foram descartados, após resultado negativo (Colaboração: Juninho Queiroz).