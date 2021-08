Casa de apoio à mães precisa de ajuda

Imóvel fica próximo do Hospital Regional do Norte Pioneiro

Há um ano e meio o npdiario publicou reportagem com imagens dessas três moças (foto principal) de Jacarezinho, Carlópolis e Siqueira Campos que tiveram filhos prematuros abrigadas num imóvel pequeno, mas confortável (fotos), perto de onde nasceram as crianças no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

A Casa de Apoio Francisco Pró Vita parou de realizar essa prestação gratuita de serviços. Voluntárias amamentavam ou prestavam assistência aos recém-nascidos.

Uma mãe tinha 14 e as outras 25 e 34 anos (foto) e elogiaram a unidade, mantida com doações de voluntários da igreja Católica e R$ 2 mil mensais viabilizados pelos prefeito Professor Zezão. O fundador é o diácono João Batista (foto).

A unidade- desativada por conta da pandemia- será reaberta nas próximas semanas. A presidente Sílvia Regina Bactold passou o cargo para o advogado Jefoni Nogari. Serão buscadas subvenções de outras prefeituras até porque o Regional tem em média 170 partos por mês, a maioria de gestantes de outras cidades.

O ex-jogador de volei, o paranaense campeão olímpico Giba gravou um vídeo solicitando auxílio.

Em breve, a Casa de Apoio das Mães voltará a atender as que estão com seus bebês internados; é muito importante essa corrente do bem para conseguir atender o maior número possível de mulheres.

O intuito é de atender as mães que estão com seus bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, oferecendo serviços de hospedagem, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e lavanderia, além de uma funcionária registrada (Fátima Navarro), tudo isso sem nenhum custo para mães ou familiares.

Mais informações sobre como ajudar: Diácono João Batista (99977-8450), Jéfoni Nogari (99900-8133), no fixo 3534-3872 ou ir direto na Casa na rua Aldo Oliveira, 272, bairro Jardim Monte Verde.