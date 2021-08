Casa Civil faz reunião regional produtiva em Ibaiti

Chefes regionais detalharam ações específicas do governo estadual no Norte Pioneiro

Reunião produtiva da Coordenadoria da Casa Civil no Norte Pioneiro foi promovida nesta semana na Casa da Cultura Clovete Fadel de Moura.

Destaques para as mulheres, em especial Márcia Alvater, diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto principal) que se emocionou ao discursar sobre a pandemia, e os 800 casos atendidos da Covid-19, com cerca de 500 curados. São 97 leitos, sendo 15 de UTI exclusivos da doença, dez semi e 10 enfermaria, além de 170 partos em média por mês.

E também Márcia Scarpelini, recém-indicada para chefe do Hemocentro de Jacarezinho, que necessita muito de doações.

Foi um relatório de atividades desenvolvidas na região pelos órgãos regionais que compõem o governo estadual.

Participaram do evento, Juarez Leal Daio, representante da Casa Civil no NP; os prefeitos Antonely de Carvalho (Ibaiti); os prefeitos Hiroshi Kubo (Carlópolis); de Guapirama; Ângelo Marcos Vigilato (Japira); Regis William (Jaboti); Dionísio Arrais (Pinhalão); Luiz Henrique Germano (Siqueira Campos) e de Wenceslau Braz, além do vice de Tomazina Rodrigo Faria.. Também Marcelo Valle, chefe do escritório regional da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho de Ibaiti; Deivith Augusto Leal, representando o secretário do Planejamento do Paraná Valdemar Bernardo Jorge; Maria Pavani, técnica da SEJUF e coordenadora do Compra Direta da Seab, vice-prefeito siqueirense, Paulão, e o ex-prefeito de Jaboti, Lei da Lica.

Também participaram as chefes dos Núcleos Regionais de Educação de Ibaiti, Wenceslau Braz e Jacarezinho(Ana Molini), os chefes e representantes dos escritórios regionais do DER, Ciretran, Cohapar, Maurício Castro Alves, da EMATER, Marcelo Nascimento, da 19ª Regional de Saúde, Mário Ferri, da Adapar, DER, da Sanepar, Copel, e secretaria da Agricultura com o chefe Fernando Emmanuel.

Fotos e vídeo: Roberta Rodrigues/Especial para o Npdiario