Carro roubado flagrado com adolescente em Santo Antônio

Jovem de 16 anos transitava pela cidade com Ford Ka receptado

Na madrugada desta sexta-feira, dia 18, a Polícia Militar recuperou um veículo roubado com um menor de 16 anos em Santo Antônio da Platina.

Após denúncias de que o Ford Ka (foto) transitava pela cidade, no bairro Vila Sete, sentido bairro Bela Manhã, as equipes se deslocaram em buscas pelo local. Operação localizou o veículo e abordou o condutor. Ele tinha apenas 16 anos e estava com uma bucha de maconha.

Segundo informações, o carro havia sido roubado em janeiro, no estado de Minas Gerais, e o platinense, que tem várias passagens anteriores, feito a receptação.

A droga e o jovem foram apreendidos.