Carro mata cavalo e sai da pista em Ribeirão do Pinhal

Animal morreu após atropelamento na noite chuvosa de quinta-feira (14)

Nesta quinta-feira, dia 14, por volta das 20h40, a Policia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu um atropelamento de animal equino, no km 58, da PR-436, no munícipio de Ribeirão do Pinhal.

Um VW/Polo (foto principal), com placas de Ribeirão do Pinhal, trafegava pela rodovia no sentido Ribeirão do Pinhal para Abatiá, em uma noite chuvosa, quando atropelou o cavalo que estava no meio da pista.

O condutor, de 38 anos, não se feriu. Já o animal (foto abaixo) morreu.

Realizaram o teste de etilômetro no motorista e resultou em 0,00 mg/l.