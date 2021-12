Carro furtado é recuperado pela Polícia Militar em Carlópolis

Veículo pertence à um taxista de Brasília

Nessa quinta-feira, dia 09, às 10h30, a Polícia Militar recuperou em Carlópolis um veículo furtado em Brasília(DF)

A equipe de Rádio Patrulha, foi informada que um veículo GM Prisma 1.4, LT (foto) estava abandonado em um local há dois dias. Foi verificado que o veículo estava com alerta de furto na cidade de Brasília.

Monitoraram o carro, buscando surpreender o meliante, porém não tiveram êxito.

Diante disso, recolheram o veículo, e encaminharam para as devidas providências na delegacia. Junto do veículo, recuperaram uma maquininha de cartão de crédito, que pertence a vítima do roubo, um taxista da capital.