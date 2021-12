“Carreta do Conhecimento” traz mais capacitação profissional

Cursos são ofertados pelo Senai em parceria com a prefeitura

Santo Antônio da Platina recebe desde o mês de julho o programa Carreta do Conhecimento, realizado pelo Senai (Serviço Nacional da Indústria) em parceria com a prefeitura. Mais de 50 profissionais foram formados através do programa somente neste ano, em cursos de solda, refrigeração, eletricidade predial entre outros.

As Carretas são escolas móveis equipadas com laboratórios, oficinas e salas de aula. As formações acontecem na modalidade semipresencial e incluem a entrega de chips 4G (para que os alunos possam assistir às aulas on-line), além de atividades práticas.

Na última semana foi encerrado o curso de Curso de Qualificação Profissional para Soldador, com formação de treze alunos. Realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, na formatura do curso vários alunos concluíram as aulas com emprego garantido por uma indústria do município que possuía vagas abertas para soldador.

No dia 1° de dezembro foi dado início ao curso de panificação, realizado em uma carreta equipada com cozinha completa e sala de aula com data show. As aulas são realizadas em três turnos e conta com mais de 25 alunos inscritos. Neste curso, os alunos têm a possibilidade de aprender receitas de pães, bolos, roscas e tortas, além de conteúdos como segurança alimentar, condições de higiene e ambiente de trabalho. As aulas se encerram em janeiro.

O curso foi organizado pelo Departamento Municipal de Indústria e Comércio e segundo o diretor Antônio Marcos de Souza, os cursos oferecidos têm sido benéficos principalmente no preenchimento das vagas de emprego pela agência do trabalhador. “A capacitação tem sido um diferencial na busca de empresas por trabalhadores. Vale a pena se profissionalizar, pois o mercado de trabalho possui muitas vagas, mas exige capacitação”, declarou.

Também está sendo realizado neste mês o curso de Sistemas de Refrigeração Comercial, com 40 horas de duração. Estão inscritos alunos com idade a partir dos 14 anos que terão acesso a conteúdos como elaboração de projetos, eletricidade básica e instalação de sistemas de refrigeração e climatização. As aulas se encerram em janeiro.