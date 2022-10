Carlópolis tem exames para Habilitação

Trata-se de inauguração do Projeto Piloto do DETRAN/PR, em Carlópolis.

O objetivo da Prefeitura, em conjunto com o Centro de Formação de Condutores/CFC (Auto Escola Carlópolis) é facilitar e reduzir as despesas para obter a carteira. Em breve o exame teórico também deverá ser realizado em Carlópolis no CFC através de banca itinerante.