Capota VW/Gol na PR-424 em Siqueira Campos

Polícia Rodoviária Estadual atendeu acidente que envolveu um VW/Gol

Neste domingo, dia 26, ocorreu um acidente envolvendo apenas um VW/Gol (fotos), com placas de Siqueira Campos, que capotou no Km 26 da PR-424, por volta das 22h20m, no munícipio de Siqueira Campos.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) local atendeu o acidente, que teve apenas uma vítima, o condutor de 37 anos. Segundo informações o veículo trafegava sentido Salto do Itararé.

A vítima teve ferimentos e foi encaminhada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa siqueirense.