Capacete Pro Tork Fast com novas versões

Os produtos oferecem máxima segurança, rendimento e conforto

Líder mundial na produção de capacetes, a Pro Tork está sempre apresentando novidades ao mercado. Entre os últimos lançamentos da marca, estão duas novas versões do consagrado modelo Fast. O Tech e o Fantasy trazem propostas diferentes, o primeiro com cores mais neutras, enquanto que o segundo um pouco mais ousado.

Escolher entre um e outro é a única preocupação do motociclista, já que o produto oferece máxima segurança, graças ao seu casco injetado em ABS – material resistente aos mais fortes impactos. O rendimento também é elevado, devido ao design aerodinâmico. Vale destacar ainda o extremo conforto, garantido pelo novo forro antialérgico – podendo ser removido e lavado, e pelo sistema de ventilação.

A linha off road é testada por inúmeros pilotos em diferentes modalidades, nomes como o do experiente pentacampeão brasileiro de enduro de regularidade, Emerson Loth. E ainda passam pela aprovação de dois importantes órgãos, o Inmetro, aqui no Brasil, e o DOT, nos Estados Unidos. Ou seja: garantia dobrada de qualidade é só com a Pro Tork.

Você pode adquirir agora mesmo os modelos Tech e Fantasy nas melhores lojas do país, até mesmo pela internet. Os tamanhos vão do 56 ao 62.

Entre em contato com o time comercial do Grupo Pro Tork, para mais informações:

Telefone: 43 3571-8500

E-mail: comercial@protork.com

Site: www.protork.com