Canoagem de Tomazina conquista 3º lugar em campeonato brasileiro

Equipe ATOCA conquistou seis medalhas no Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom

Atletas de Tomazina participaram neste fim de semana, do Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom, realizado na cidade de Três Coroas (RS). O evento reuniu os melhores atletas do Brasil na modalidade .

A equipe da ATOCA (Associação Tomazinense de Canoagem) conquistou 6 medalhas: uma de ouro, três de prata e duas de bronze . Com isso, garantiu o terceiro lugar geral ao clube.

Segundo o treinador da equipe, conhecido como Pantera, essa é a melhor geração de atletas já formada no município. “Apesar de ser o primeiro evento deles já conseguiram ótimos resultados, isso mostra que estamos no caminho certo. Tudo isso é possível porque a Prefeitura tem investido no esporte. Agora com a construção de uma pista de canoagem no Parque das Corredeiras com certeza aumentará o nível de nossos atletas”, completou Pantera.

Ele agradeceu o prefeito Flávio Zanrosso pelo apoio ao esporte.