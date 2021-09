Cancelada interrupção da BR-369 em Cornélio Procópio

Tempo chuvoso provocou adiamento da detonação de rochas

Nesta quinta-feira, dia 09, a BR-369 seria interrompida para execução de detonação de rochas para o andamento das obras de duplicação (Jataizinho/Cornélio Procópio). Com as chuvas, a iniciativa foi postergada.

Os trabalhos seriam realizados no km 112, das 14 às 18 horas, com interrupção total do trecho no período. As detonações fazem parte da obra de Duplicação que está em execução pela Econorte, sendo neste caso um procedimento de rotina mas que requer cuidados específicos, por isso havia necessidade de interrupção total no trecho.