Caminhões de lixo não foram furtados; coleta normalizada (vídeos)

Houve desacordo comercial entre outras duas empresas, segundo a procuradora da terceirizada

Exclusivo: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois caminhões do serviço de coleta de lixo em torno de 17h15m desta segunda-feira, dia quatro, da Ecosul Sustentabilidade e Saneamento Ambiental Ltda, terceirizada que venceu a concorrência pública que presta serviços para o município de Santo Antônio da Platina.

Segundo o delegado Rafael Pereira Gabardo Guimarães (vídeo), da 38ª Delegacia Regional de Polícia, a primeira informação é que teriam sido furtados no Rio Grande do Sul. A empresa que presta serviço à cidade é do mesmo estado e alugou os veículos.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva, disse ao Npdiario que a prefeitura está avaliando as medidas jurídicas, sendo que a empresa retomou o serviço de coleta de resíduos na noite desta terça-feira, dia cinco (vídeo e fotos).

O gerente local, Alex Estevam Coelho, afirmou que estava em São Paulo, onde foi buscar os caminhões para substituir os apreendidos. O supervisor de operação da terceirizada, Jonas Daniel, respondeu não ser o responsável pelo aluguel dos veículos.

A advogada, Pauline de Souza Gubert (foto principal), procuradora da Ecosul, foi quem explicou o imbróglio.

De acordo com o seu relato, a Engesa (Engenharia e Saneamento Ambiental), também de Porto Alegre, alugou os dois caminhões da Lopac (Locação de Compactadores de Lixo), de Hidrolândia, município de Goiás, a qual, por sua vez, locou para a Ecosul.

“Não estamos envolvidos diretamente no caso e nem queremos polêmica; houve um desacerto comercial entre as duas outras empresas, e uma ação judicial assinalando ser furto, mas é algo entre elas…Vamos devolver os caminhões , é só uma questão de tramitação no processo”, afirmou Pauline.

Ela garantiu que o transtorno jurídico causado será resolvido até esta quarta ou quinta-feira-feira, dia sete.

No início da noite desta terça, a assessoria de Imprensa do prefeito Professor Zezão (foto), divulgou Esclarecimento. Entre outros tópicos, disse:

“Vamos manter o contrato administrativo vigente com a empresa investigada e apurar a responsabilidade pelo ato com a abertura de Processo Administrativo, dando à empresa ampla oportunidade de defesa e que tal ação não causará prejuízos ao serviço de coleta de lixo.

Importante destacar que a Empresa Investigada sagrou-se vencedora no Processo de Licitação nº 2063/2021 executando o serviço de coleta de resíduos sólidos de maneira adequada, sempre colocando-se à disposição para prontamente atender as demandas do Município e que já se prontificou em manter os serviços prestados, devendo responder, de outro modo, por qualquer irregularidade, nos limites de suas responsabilidades;

Deve-se ressaltar que todas as medidas tomadas pela Prefeitura, além de legalmente estabelecidas, fazem parte do plano da gestão municipal de realizar atos de modo transparente, com respeito às leis e aos cidadãos, oportunizando à todos os envolvidos a ampla defesa e prestigiando uma administração pública justa, humana e eficaz, com a prestação de serviços de qualidade e que atendam as necessidades da nossa população (…). Não mediremos esforços para de maneira justa apurar as denúncias apresentadas, zelando pelo patrimônio público e pela credibilidade da Administração Pública do nosso Município, responsabilizando quem agir de maneira ilícita ou inadequada”.

