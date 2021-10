Caminhão tomba na PR-218 em Ribeirão do Pinhal

Veículo trafegava na PR-218 no trecho entre Jundiaí do Sul

Nesta quinta-feira, dia 07, por volta das 08h30m, a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu um tombamento de um caminhão, no KM 88, da PR-218, no munícipio de Ribeirão do Pinhal.

Segundo informações, o caminhão Mercedes Benz (fotos), com placas de Apucarana, trafegava pela PR-218, sentido Ribeirão do Pinhal – Jundiaí do Sul, quando tombou na margem direita da rodovia.

No veículo estavam o condutor de 58 anos e um passageiro de 56.

Ambos não tiveram ferimentos.

Realizaram o teste do etilômetro que resultou em 0,00 mg/l.