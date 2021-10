Cambaraense roubou mercado em Joaquim Távora

Anunciou assalto com uma arma de fogo e uma faca

Neste domingo, dia 03, às 10h10, a Polícia Militar prendeu homem de Cambará que roubou um mercado localizado , na Avenida Paraná, da cidade de Joaquim Távora.

O solicitante entrou em contato com a polícia militar relatando que um individuo havia acabado de roubar um mercado. Diante dos fatos, a equipe deslocou-se imediatamente para o local, recebendo a informação de que o mesmo efetuou o crime com uma faca e uma arma de fogo, e que em seguida fugiu em direção ao bairro São Sebastião.

Após recolher as características do sujeito, a equipe saiu na busca do autor, sendo informados por populares que o suspeito havia pulado o muro das residências, saído próximo a estação ferroviária e que corria pela ferrovia.

Munidos dessa informação, acompanharam o indivíduo correndo sobre os trilhos, que em certo momento levou as mãos para a cintura, indicando que iria pegar algo. Por causa da movimentação suspeita, os policiais realizaram disparos de arma de fogo. Após os disparos, o mesmo deitou no chão, mas resistiu a aproximação da equipe, tendo que ser algemado.

Realizada busca pessoal, localizaram em seus bolsos a quantia de R$261,60, em notas diversas e moedas. Indagado sobre o roubo, confirmou ter realizado apenas para conseguir o valor da passagem para retornar para Cambará, município onde reside. O rapaz acrescentou que aproveitou-se da situação, pois percebeu que haviam apenas duas senhoras no mercado

Após realização dos procedimentos, os policiais retornaram ao mercado, e a vítima relatou que o autor subtraiu o montante de R$400,00, e o seu celular Samsung A30, que estava com uma capa vermelha. Durante a conversa com a vítima, um indivíduo chegou com o celular furtado, informando que o autor havia jogado em sua residência durante a fuga.

Após o recolhimento dos dados e identificações dos envolvidos, as partes foram encaminhadas a 35° Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora para os procedimentos pertinentes.