Caixa de Santo Antônio da Platina reúne profissionais da habitação

A agência da Caixa Econômica Federal de Santo Antônio da Platina organizou e promoveu reunião no meio desta semana com o objetivo de alinhar as novas diretrizes do Ministério das Cidades em relação aos financiamentos habitacionais. O evento foi realizado na sede da Associação Comercial e Empresarial.

Participantes convidados manifestaram interesse, como arquitetos, investidores, engenheiros, imobiliaristas, construtores e loteadores locais e de Joaquim Távora. O presidente da Acesap, Nelson de Camargo, estava presente.

O Intermediador foi Valdemir Martins, Superintendente Executivo de Habitação da Superintendência do Norte do Paraná.

Aconteceu esclarecimento bem básico do lançamento dos programas: Casa Fácil Paraná, Habite Seguro e SBPE Caixa.

Este último, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo é uma linha de crédito destinada à compra de imóveis ou terrenos, oferecida por várias instituições financeiras, tanto públicas quanto privadas. Essa modalidade possui uma categoria de crédito em que os bancos recebem recursos pela poupança. O SBPE permite que se compre um imóvel novo com até 35 anos para pagar. É um financiamento habitacional que facilita até 80% do valor do imóvel; além disso, o comprador pode, dentro dessa modalidade, possuir outros imóveis em seu nome.

“Os valores e teto não podemos divulgar porque os programas ainda não foram normatizados”, explicou Davi Cardin, gerente-geral de Rede da agência platinense.

Ele, que é economiário há 14 anos, passou por várias áreas. Casado, é formado em Direito com especialização em Gestão de Pessoas e Coaching.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario