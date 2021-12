Cai de motocicleta na rodovia PR-218 em Ribeirão do Pinhal

Motociclista (32 anos) perdeu o controle no trecho entre Jundiaí do Sul

Nesta quinta-feira, dia 23, às 23h40m, a Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu uma queda de motocicleta no KM 85 da PR-218, em Ribeirão do Pinhal.

O motociclista, de 32 anos, trafegava no sentido Jundiaí do Sul/Ribeirão do Pinhal, e perdeu o controle do veículo, caindo na margem direita. Populares retiraram a moto da rodovia e atenderam o homem machucado.

Foi socorrido com ferimentos graves e conduzido para o Pronto Atendimento de Ribeirão do Pinhal.

O teste do etilômetro não foi realizado devido à hospitalização do condutor.