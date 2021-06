Café tem novo circuito turístico

Com mais sete opções de visitas às propriedades administradas por mulheres cafeicultoras de três municípios

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou nesta terça-feira, 1º de junho, a criação de um novo circuito turístico no Norte Pioneiro com mais sete opções de visitas às propriedades administradas por mulheres cafeicultoras de três municípios da região. Inicialmente, o circuito tem a participação de empreendedoras rurais de Carlópolis e Pinhalão, com três roteiros cada um, e Tomazina, com um roteiro. Mas a proposta é ampliar os roteiros em outros municípios da região.

As três cidades vão começar a receber as visitas em junho e o agendamento já está disponível. “É um circuito preparado de forma exclusiva já que todos os sete roteiros são em fazendas administradas por mulheres. Entre os atrativos estão visitas a instalações de colheita e secagem, agroindústrias, laboratório e oficina de classificação e degustação de cafés. O passeio termina com um café da manhã ou da tarde”, disse Romanelli.



Caminho dos Cafés — O novo circuito foi criado em parceria entre o projeto Mulheres do Café do Norte Pioneiro do Paraná e o IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural), vinculado à Emater. Uma das propostas inclui trajetos que podem ser feitos com caminhadas longas e cicloturismo. A programação conta ainda com almoço típico rural, hospedagem e vivência na propriedade, onde o turista poderá optar entre um roteiro de quatro horas ou até dois dias.

Romanelli acrescenta que, nos roteiros, os visitantes têm a oportunidade de conhecer um pouco do dia a dia da produção cafeeira, desde a colheita dos grãos até o produto chegar às mesas dos brasileiros. “Uma viagem pelos cafezais, onde o turista vai saber como é o modo de vida das mulheres cafeicultoras do Norte Pioneiro. Um roteiro que valoriza e enaltece a importância da participação da mulher no agronegócio paranaense”, enfatiza.



Mulheres do Café — Em 2013, o IDR-PR iniciou as tratativas para criação do projeto Mulheres do Café do Norte Pioneiro. As empreendedoras rurais receberam orientação técnica e extensão rural, com o objetivo de melhorar a produção, produtividade e qualidade do café do Norte Pioneiro.

Com as orientações das técnicas do IDR-PR, as mulheres passaram a organizar a comercialização da produção. Hoje, o projeto conta com a participação de 250 mulheres cafeicultoras, divididas em 12 grupos de 11 municípios: Carlópolis, Curiúva, Figueira, Ibaiti, Jaboti, Japira, Joaquim Távora, Pinhalão, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Tomazina.

O trabalho também chamou a atenção de outras instituições como a Aliança Internacional das Mulheres do Café (IWCA) que designou o grupo paranaense como um subcapítulo da associação, em reconhecimento à particularidade da ação, já que as mulheres participam de todas as etapas de produção do café.

Para obter informações ou agendar visitas para conhecer os roteiros que integram o circuito turístico, os interessados podem entrar em contato com a Amucafé (Associação de Mulheres do Café do Norte Pioneiro): (43) 98809-3245, instagram @mulheresdocafenppr, facebook: mulheresdocafedonortepioneirod oparana ou e-mail mulheresdocafepr@gmail.com.