Cachorrão Pro Tork Moto Show agita MT

Vai se apresentar pela terceira vez nesta temporada

O Cachorrão Pro Tork Moto Show se apresenta pela terceira vez na 13ª edição da Temporada de Esportes Radicais da cidade de Jaciara, no Mato Grosso. Ele entrará em cena na Avenida Coroados, localizada no Centro, no fim da tarde de sexta-feira (23) e sábado (24).

O acesso é liberado.

Wesley Rodrigues de Oliveira é o piloto responsável pelo espetáculo, que consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motos de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas contam com efeitos especiais e ainda com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Moto Show

Quando: Dias 23 e 24 de setembro

Onde: Avenida Coroados, Centro – Jaciara (MT)

Quanto: Entrada franca