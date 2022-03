Buscas por cachorra desaparecida em Joaquim Távora

Desapareceu no Bairro Portal do Sol

A cachorrinha, que atende pelo nome de Monalisa(foto), está desaparecida.

A última vez que foi vista, foi perto do Mercado Edvan, no Bairro Portal do Sol, em Joaquim Távora.

Sua tutora, uma criança de nove anos, está sofrendo com a falta e a família pede ajuda de todos para encontrarem o animal.

Além disso, oferecem gratificação a quem encontrá-la.