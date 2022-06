Bombeiros ensinam primeiros socorros no Tiro de Guerra 05-004

Detalhado atendimento pré-hospitalar à atiradores

Na manhã desta terça-feira (31) foi ministrado aos Atiradores do Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina a instrução de Atendimento Pré-hospitalar pelos bombeiros militares da cidade.

Na oportunidade, transmitiu-se pela equipe do tenente Eduardo Felipe Silva, cabo Luiz Alexandre Sanroman e o soldado Ademilson Alves Nogueira, conhecimentos sobre o emprego das técnicas adequadas de primeiros socorros e medidas de salva-vidas.

Os conhecimentos adquiridos pelos atiradores fazem parte da formação do Combatente Básico Territorial, além de serem necessários para ajudá-los a salvar vidas em casos de emergência com um familiar, amigo ou de terceiros, se eventualmente for necessário o emprego das Técnicas de Primeiros Socorros.