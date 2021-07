BMW e moto colidem em Santo Antônio

No KM 345 da PR-092 ontem na entrada do distrito de Monte Real

Acidente com abalroamento lateral aconteceu em torno de 8h30m desta quinta-feira, dia oito, no KM 345 da PR-092 na entrada do distrito de Monte Real, em Santo Antônio da Platina.

O motorista da BMW(placas de Ourinhos/SP) dirigia na direção da cidade de Barra do Jacaré quando ao realizar uma conversão à esquerda colidiu contra a Honda/Fan 160 (placa de Andirá) conduzida por um rapaz de 18 anos. O motociclista bateu na traseira do carro.

O jovem foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal Platinense com ferimentos leves.

Ambos os veículos transitavam no sentido crescente da via ( Santo Antônio da Platina a Barra do Jacaré ).

Realizado etilômetro, o resultado aferido foi de 0,00mg/l. A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) Platina atendeu a ocorrência.