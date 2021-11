Black Friday Magnus para vestibulandos

Os descontos e vantagens exclusivas prosseguem para o Norte Pioneiro e sul/sudeste de São Paulo

Agora, após o incrível Mês das Crianças, o Magnus tem uma novidade especial para os vestibulandos de Jacarezinho e região. Nesse mês de novembro terá a Black Friday durante o mês inteiro, totalmente voltada para o cursinho pré-vestibular noturno, que teve sua mensalidade reduzida pela metade do preço para esse mês!

Quem realizar sua matrícula durante o mês de novembro, para o Cursinho Magnus 2022, já estará participando dessa nova promoção, garantindo assim 50% de desconto na sua mensalidade! Além disso, você também será contemplado com simulados e aulões exclusivos, testes vocacionais para melhor direcionamento profissional, material do sistema de ensino mais qualificado do país e também com professores altamente capacitados para melhor atendê-los.

Não perca tempo! Faça parte da família Magnus e garanta já o seu desconto de 50%.

Seja Magnus também! #VocêMerece