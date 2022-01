Batida lateral entre picape e caminhão na PR-160

Acidente aconteceu na tarde de domingo entre Congonhinhas e Nova Fátima

O motorista de um Mercedes Benz/Atego 3030 (placas de Rolândia) dirigia neste domingo às 17h15m pela PR-160, no sentido Congonhinhas a Nova Fátima. Quando passava pelo KM 91 envolveu-se num abalroamento transversal com a Fiat/Strada (placas de Cornélio Procópio), trafegava no sentido oposto, pela mesma rodovia.

O condutor (40 anos) do caminhão – carregado com ração para aves – não sofreu ferimentos. Submetido ao etilômetro, resultou negativo.

Já o da picape teve machucados leves. Ele, que possui 48 anos, foi encaminhado ao hospital municipal local pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

A PRE(Polícia Rodoviária Estadual) atendeu a ocorrência.