Segurança pública de qualidade e comprometimento

Na tarde desta quinta-feira, dia 29, foi realizada uma operação de revista na Cadeia Pública de Cambará.

De acordo com as informações, o fato foi registrado às 15 horas.

A Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e a equipe de Operação com Cães deram apoia à ação. Juntos com os agentes do Departamento Penitenciário apreenderam 11 aparelhos celulares.