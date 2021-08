Batalhão festeja 167 anos da PM do Paraná

Apenas no primeiro semestre deste ano foram mais de 14 mil ocorrências atendidas e 608 pessoas presas no Norte Pioneiro

Aconteceu nesta semana, no salão nobre do Senac em Jacarezinho, cerimônia alusiva aos 167 Anos da Polícia Militar do Paraná.

O evento contou com entrega de medalhas e foi presidido pelo comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira.

O juiz de direito da comarca de Jacarezinho, Renato Garcia, recebeu a mais alta honraria da corporação, Medalha Coronel Sarmento, que é conferida, anualmente, pelo chefe do executivo, mediante proposta do Comandante-Geral, em que se reverencia a memória do patrono da corporação, aos que mais se destacaram em favor da causa pública.

Os demais receberam a Medalha Policial-Militar, destinada a recompensar os bons serviços prestados pelos oficiais e praças em serviço ativo. As medalhas de bronze, prata e de ouro são concedidas ao militar estadual que completou, respectivamente 10, 20 e 30 anos de serviço.

Participaram da solenidade, o prefeito anfitrião, Marcelo Palhares; o ex-comandante do 2º BPM, Cel. Airton Sérgio Diniz; o presidente da câmara local, vereador Antônio Neto. A solenidade faz parte das comemorações ao aniversário, assim como, o Torneio de Tiro realizado no dia três e também uma homenagem à veterano ocorrida na última quinta-feira (05/08).

O “Guardião do Norte Pioneiro” tem contribuído e muito para a história da Polícia Militar Paranaense e somente no primeiro semestre apresentou bons resultados no combate a criminalidade. Ao todo foram mais de 14 mil ocorrências atendidas nos 22 municípios do Norte Pioneiro; 608 pessoas presas; 76 armas de fogo retiradas das ruas; entorpecentes apreendidos: 755kg de maconha, 7,2 kg de cocaína e 3,9 k de crack além de 87 veículos recuperados e 129 apreendidos.

Ainda como exemplo, na véspera do aniversário da corporação, em operação conjunta do 2º BPM e a Polícia Rodoviária Federal, foram apreendidos mais de uma tonelada de maconha, ficando categoricamente demonstrado tal comprometimento com a segurança regional.