Prossegue busca por Gabriel em Carlópolis

Mãe acompanha aflita trabalho dos bombeiros

O platinense Gabriel Anastácio (fotos), de 22 anos, sofreu acidente na Represa de Xavantes, em Carlópolis, por volta das 17 horas deste domingo, dia 27.

A fatalidade ocorreu no condomínio chamado Água Branca.

Segundo o tenente Eduardo Felipe Silva do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina informou ao npdiario na noite deste domingo, dia 27, a embarcação virou e, dos cinco jovens, apenas Gabriel desapareceu.

Vítimas do acidente, entre 19 e 26 anos, estão fisicamente bem, apesar do trauma psicológico. Mas, demonstram maturidade diante do imprevisto.

O tenente (postura profissional exemplar) disse que as buscas foram encerradas por conta principalmente da falta de visibilidade e reiniciadas na manhã desta segunda-feira (28). A tenente Ivna Caroline Dias também tem mostrado eficiência no relacionamento com a Imprensa.

Pessoas próximas pedem orações.

Há também lanchas particulares procurando o rapaz.

A mãe, Fernanda, reside em Santo Antônio da Platina, porém está em Carlópolis, onde o seu namorado, o engenheiro civil Anderson, trabalha na prefeitura. Como não poderia ser diferente, ela está apreensiva.