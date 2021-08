Bandido com contrabando capota veículo na PR-439

Carro era roubado e ele se machucou no acidente

PMs viajavam pela PR-439 trecho entre Ribeirão do Pinhal-Santo Antônio da Platina quando perceberam um Honda/HR-V em atitude suspeita em torno de 11 horas desta quinta-feira, dia 12.No sentido entroncamento da PR-436, ao atingir o km 45 – já tentando fugir da polícia – capotou à margem esquerda da via, tendo como base seu sentido de tráfego.

O veículo portava placas clonadas com os caracteres de Concórdia (SC), pertencente à outro veículo com as mesmas características, a placa correta seria de Curitiba, produto de roubo conforme boletim de ocorrência registrado no ano de 2020.

No automóvel foram também encontrados aproximadamente 1500 pacotes de cigarros de várias marcas, oriundas do Paraguai. Confeccionado um boletim de ocorrência pela Rádio Patrulha da 4a Cia PM de Santo Antônio da Platina, que estava em acompanhamento tático desde o centro da cidade, momento em que o automóvel empreendeu fuga, até o local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal também deu suporte, assim como o corpo de bombeiros atendeu o elemento ferido, o encaminhando ao PS local.

Entregue na Delegacia de Polícia Civil local a mercadoria e o condutor de 36 anos preso após alta hospitalar. Tudo será levado para a Polícia Federal de Londrina.

▶️RESULTADOS OBTIDOS:

➡️1591 pacotes de cigarros várias marcas apreendidos.

➡️Um Rádio Amador apreendido

➡️ Placas de veículo apreendidos ( não compatível ao carro apreendido)

➡️Um veículo Honda/ HR-V recuperado.

➡️Condutor 36 anos identificado e qualificado.