Bolsonaro antecipa reunião com Bolsonaro e Sandro

Ficou para esta tarde sendo adiantada em um dia

O jornalista Roger Pereira, da Gazeta do Povo, informou em sua coluna hoje a seguinte noticia:

A agenda oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) prevê paras as 15h30 desta segunda-feira (17) encontro com o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), em Brasília. A pauta da reunião não foi divulgada pelo Palácio do Planalto nem pelo governo do Paraná (Confirmada presença também de Sandro Alex).

Estão confirmadas, da parte do governo federal, a participação dos ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Um dos temas a serem discutidos deverá ser o pedágio.

Na última sexta-feira, em visita ao jornal NP Diário, de Santo Antônio da Platina, o secretário de estado da Infraestrutura, Sandro Alex, revelou que iria, nesta semana, a Brasília para acompanhar o governador Ratinho Junior em audiência com o presidente da República para discutir o modelo de pedágio do Paraná.

O Governo do Estado quer que o Ministério da Infraestrutura altere a modelagem proposta para o estado, adotando um leilão pela menor tarifa, com o depósito de um valor de caução como garantia, enquanto o governo federal insiste no modelo híbrido de pedágio, com um teto para o desconto na tarifa e o desempate ocorrendo pelo maior valor de outorga ofertado.

Em uma de suas últimas vindas ao Paraná, para inauguração de um complexo esportivo em Cascavel, em fevereiro, Bolsonaro conversou particularmente com Ratinho Junior sobre o programa de concessões para o as rodovias do estado e recebeu cobranças e carta de reivindicações de empresários locais. O presidente admitiu não saber, até aquele momento, a dimensão sobre a importância do tema para o estado e prometeu participar pessoalmente das negociações.

Veja a informação dada por Sandro Alex: https://www.npdiario.com.br/capa/ratinho-e-alex-se-encontram-com-bolsonaro/