Atoca fica em 3º lugar nos Jogos da Natureza e Aventura

Equipe destacou-se no campeonato de canoagem na cidade de Morretes

Os canoístas da Associação Tomazinense de Canoagem ATOCA, participaram no último fim de semana do Morretes Riverside Cross prova dos Jogos de Aventura e Natureza do Governo do Paraná. O evento foi realizado no Rio Nhundiaquara no centro de Morretes – PR.

A ATOCA conquistou seis medalhas e ficou com o 3º lugar geral da competição, os medalhistas foras os seguintes:

Micaelly Henrique Godoi medalha de ouro na categoria C1 feminino menor;

Anna Clara Leal de Moraes medalha de ouro na categoria K1 feminino menor;

Ítalo Kazuia Kondo medalha de ouro na categoria K1 masculino menor;

Davi Ribeiro dos Santos medalha de ouro na categoria K1 masculino infantil;

Nicole Rocha Gomides medalha de prata na categoria K1 feminino menor;

Kemilly Cássia Nunes de Morais medalha de bronze na categoria K1 feminino Júnior.

Além das medalhas os atletas puderam desfrutar de uma sensacional viagem de trem de Curitiba-Morretes.

Já em Tomazina a equipe se prepara agora para o campeonato Paranaense de Caiaque Polo que será realizado na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2021.

A ATOCA conta com o apoio da Prefeitura de Tomazina e conta com mais de 40 atletas de 07 a 17 anos.