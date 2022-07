Atleta do Norte Pioneiro é novo palmeirense

É de Bandeirantes e tem apenas 17 anos

O Palmeiras terá um atleta do Norte Pioneiro para reforçar a temporada sub-17. O atual líder do Brasileirão anunciou a contratação do meio-campista David Ramos (fotos), 17 anos, de Bandeirantes, que passa a integrar o elenco alviverde.

“Um garoto que sempre trabalhou muito e atuou na oficina mecânica da Usina Bandeirante, e que agora é um dos principais nomes da equipe sub-17 do Palmeiras. Um motivo para comemorar o destaque do Norte Pioneiro no cenário nacional”, disse o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD).

David Ramos participou por um período de treinamentos na base do Lyon, da França, onde conheceu nomes do futebol internacional, além de ganhar experiência, o que o levou a ser um dos principais atletas do elenco de base do Palmeiras. O adolescente se destacou nas categorias de base do Resende (RJ) e foi emprestado ao Palmeiras por um ano e meio, com opção de compra. E também sondado por clubes como Internacional e Santos, recebeu proposta do Flamengo, mas optou pela equipe paulista.

“Parabéns, David Ramos, por mais essa conquista que, com certeza, trará muita alegria aos torcedores”, disse Romanelli.