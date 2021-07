Atiradores aprendem primeiros socorros com bombeiros

Do Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina

No período de 13 a 16 e 19 a 20 foram ministrados aos Atiradores do Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina instruções de Atendimento Pré-hospitalar pelos bombeiros militares da cidade.

Na oportunidade, transmitidos pela equipe do tenente Eduardo Felipe Silva, cabo Luiz Alexandre Sanroman e o soldado Ademilson Alves Nogueira, conhecimentos sobre o emprego das técnicas adequadas de primeiros socorros à fratura exposta, hemorragia, queimaduras graves, síndrome de calor, medidas salva-vidas, o socorro às vítimas de afogamentos, avaliação de vítimas em caso de acidentes, entre outras.

Os conhecimentos adquiridos pelos atiradores fazem parte da formação do Combatente Básico Territorial, além de servir para ajudá-los a salvar vidas, em casos de emergência com um familiar, amigo ou de terceiros, se eventualmente for necessário o emprego das Técnicas de Primeiros Socorros.