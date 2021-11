Athletico será bicampeão da Sulamericana, projeta Romanelli

Parlamentar prevê vitória contra Bragantino na final da competição

Depois que acertou o placar de 3 a 0 do jogo contra o Flamengo, que levou o Athetico Paranaense para a final da Copa do Brasil, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) previu a vitória contra o Bragantino. Torcedor fanático do Furacão, o Primeiro secretário da Alep(Assembleia Legislativa do Paraná) disse que vai para Montevidéu (Uruguai) neste sábado,dia 20, e apontou 2 a 1 no placar e o bicampeonato da Sul-americana.

A partida, às 17 horas no Estádio Centenário ,terá transmissão exclusiva da Conmebol TV, canal pago disponível nas operadoras Sky, Claro/Net e DirecTV – também é possível acessá-lo pelos serviços online das respectivas empresas.

Abaixo, um dos grandes craques do Rubro-negro da Baixada, Nikão: