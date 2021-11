Arquitetos e engenheiros de SAP participam de evento

O maior evento da Engenharia de Segurança do Trabalho do Brasil

Nos dias 24, 25 e 26 de novembro, em Londrina – em formato hibrido, isto é, online e presencial, ocorreu o 23º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, sendo a primeira edição fora das capitais estaduais brasileiras.

Promovido anualmente pela Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho (ANEST), o CONEST reuniu neste evento centenas de profissionais de todo o país, transformando-se no maior e mais expressivo evento da Engenharia de Segurança do Trabalho do Brasil.

O evento teve como objetivo a atualização e troca de experiências entre os mais renomados palestrantes nacionais e estrangeiros, através de apresentações de temas atuais abordando os principais pontos da engenharia de segurança do trabalho. reunindo profissionais, empresas públicas e privadas, acadêmicos e especialistas nacionais e estrangeiros para discussões dos mais variados e contemporâneos temas da segurança e saúde no trabalho.

Alguns temas abordados:

• Saúde Ocupacional;

• Gestão em Segurança e Saúde do Trabalho;

• Riscos Ocupacionais;

• Ergonomia;

• Psicologia do Trabalho;

• Higiene Ocupacional;

• Avaliação de Risco de Incêndio;

• Gestão de Riscos no Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 e Retomada.

O presidente da APLA – Associação Platinense de Engenharia e Arquitetura de Santo Antônio da Platina, Eng. de Segurança do Trabalho Fernando Ribeiro dos Santos, esteve presente no 23° Conest e destacou: “Foi muito graficamente ter participado de um evento que teve o Crea-PR como coorganizador do evento. A Engenharia de Segurança do Trabalho nos dias atuais com as mudanças da norma e entrada do e-social tem sido uma área muito requisitada. É uma modalidade de extrema importância para todas as outras áreas do Sistema e para a evolução do pais, afinal, quanto mais seguro um trabalho, menos rotatividade, menos desperdício, mais sustentabilidade e mais crescimento”.